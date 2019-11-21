Son Dakika Haberleri: Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Yankesicilik iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, el çabukluğuyla Tarık M'nin cebinden 15 bin lirasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi'ne gitti. Burada çalışmalarını sürdüren ekipleri fark eden zanlılar, hırsızlık sırasında tanınmamak için kullandıkları eşarpları atarak kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca sonrası, 38 suç kaydı bulunan Sebahat B, 3 suç kaydı bulunan Petek T, 10 suç kaydı bulunan Zehra B, 21 suç kaydı bulunan Sevgi K. (56) ile 12 suç kaydı bulunan Serhat İ. gözaltına alındı.

Mağdur Tarık M. vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, özellikle yabancı uyruklu turistleri aralarına alarak sıkıştırmak suretiyle cüzdan, cep telefonu ve çantalarını el çabukluğuyla çaldıkları tespit edilen zanlılardan Zehra B'yi teşhis etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Serhat İ. tutuklanırken kadın şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Hasköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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