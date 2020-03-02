"Yankesicilik" şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yankesicilik' şüphelisi iki kişi tutuklandı - Son Dakika

"Yankesicilik" şüphelisi iki kişi tutuklandı

15 dakika önce

Adana'da hastanede muayene için bekleyen kadının cep telefonunu ve parasını çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da hastanede muayene için bekleyen kadının cep telefonunu ve parasını çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatice A, muayene olmak için Seyhan Devlet Hastanesine gitti.

Hatice A, sırasını beklerken yanına yaklaşan iki kişiden biri "yankesicilik" yöntemiyle cebindeki 450 lirasını ve cep telefonunu çaldı.

Parasının ve cep telefonunun çalındığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

Hatice A, ifadesinde, bir kişinin kendisine sarıldığını, tepki göstermesi üzerine bu kişinin, tanıdığı birine benzettiğini söyleyip özür dileyerek yanından ayrıldıktan sonra cebindeki parasını ve cep telefonunu çaldığını anladığını belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirledi.

Ekip, benzer olaylardan emniyette suç kayıtlarının bulunduğunu tespit ettiği Suriye uyruklu zanlılar Adnan A. ve Ahmed K'yi yaptığı çalışmayla yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlılardan Adnan A'nın kadının çantasını açmaya çalıştığı, Ahmed K'nin ise başkalarının görmesini engellemek için "perdeleme" yöntemiyle yakınlarında dolaştığı görüldü.

Yankesicilik şüphelisi iki kişi tutuklandı

Hatice Çarpar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:11 Kaynak: AA
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