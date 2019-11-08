Son Dakika Haberleri: Yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Diyarbakır'dan gelip Elazığ'da bir kişinin abdest alırken yankesicilik yöntemi ile 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'dan gelip Elazığ'da bir kişinin abdest alırken yankesicilik yöntemi ile 5 bin TL'sini çalan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde İzzetpaşa Camisinin Şadırvanda abdest alan 1 kişinin 5 bin TL'si yankesicilik yöntemi ile çalındı. Parasının çalındığı fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, özel beceri gerektiren perdeleme yöntemi ile yankesiciliği yapan şüpheliler C.Ç. ile M.D.M.'yi kullandıkları araçla yakaladı. Mardin'de de aynı yöntemle bir kişi den 10 bin TL çalan şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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