Yankesicilik Yaptıkları Öne Sürülen 3 Kadın Suçüstü Yakalandı

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde Katarlı turistin cep telefonunu yankesicilik suretiyle çaldıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde Katarlı turistin cep telefonunu yankesicilik suretiyle çaldıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık'ta Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinin girişinde Mısırlı turist Fatma K'nin X-ray cihazından çantasının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.



Alışveriş merkezinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, Fatma K'nin çantasını çaldığı öne sürülen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli 3 kadını takibe alan polis, 6 Ocak'ta Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde Katar uyruklu turist kadın Alqes S'nin cep telefonunu çalan şüphelileri suçüstü yakaladı.



Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerden Asya T'nin polis ekiplerine yakalanacağını anlayınca cep telefonunu alışveriş merkezinde gezer bir kişinin elinde taşıdığı poşete koymaya çalıştığı, cep telefonunun yere düştüğü anlar görülüyor.



Gözaltına alınan 3 kadının hamile ve ikisinin kardeş oldukları öğrenildi. Şüphelilerden Asrın G'nin (32) emniyette 41, Hasret T'nin (21) 23 ve Asya T'nin (33) 12 benzer suçtan kaydı olduğu bildirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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