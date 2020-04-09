Yankesicilik zanlıları yakalandı - Son Dakika

Fatih'te alışveriş kuyruğunda bir kadının çantasından cüzdanını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 22 Mart'ta sırt çantalı vatandaşları birbirlerine göstererek işaretleştiklerini gören yabancı uyruklu iki kişiyi takibe aldı.

Karaköy durağından tramvaya binerek Sultanahmet'te inen iki kişi polis ekiplerince durduruldu. Yapılan araştırmada Bosna Hersek uyruklu Elvisa O. (32) ve Elvira R'nin (31), 15 Mart'ta Eminönü'nde bir iş yerinin alışveriş kuyruğunda Ayla A'nın çantasından cüzdanının çalınması olayının failleri oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin kadının çantasından cüzdanını çaldığı anlar görülüyor.