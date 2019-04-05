Son Dakika Haberleri: Yankesicilik Zanlısı Kamera Görüntüleri İncelenerek Yakalandı

Yankesicilik Zanlısı Kamera Görüntüleri İncelenerek Yakalandı

1 saat önce

Mersin'de marketlerde yankesicilik yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Yankesicilik Zanlısı Kamera Görüntüleri İncelenerek Yakalandı, System.String[]
Mersin'de marketlerde yankesicilik yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde market işletmeciliği yapan H.Ö, kasasındaki para eksik çıkınca güvenlik kameralarını inceledi.

İşletmeci, iki gün üst üste dükkanına gelen kişinin, el çabukluğuyla aldığı para üstleri üzerinden kendisini dolandırdığını tespit edince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu merkez Akdeniz ilçesindeki otelde kaldığını tespit ettikleri 59 yaşındaki şüpheli A.K'yi yakaladı.

Zanlının, benzer olaylardan 13 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, kendisini görüntüleyen gazetecilerin iddiaları sorması üzerine "Her yerde günde 3-4 defa yapıyorum. Her zaman yakalanıyorum." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:34 Kaynak: AA

Merkez, Mersin, Güncel
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