Son Dakika Haberleri: Yankesicilik Zanlısı Kaş Yapısından Yakalandı

Yankesicilik Zanlısı Kaş Yapısından Yakalandı

58 dakika önce

Gaziantep'te yankesici şüphelisi olarak aranan ve kaş yapısından tespit edilip yakalanan zanlı tutuklandı.

Yankesicilik Zanlısı Kaş Yapısından Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te yankesici şüphelisi olarak aranan ve kaş yapısından tespit edilip yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen yankesicilik zanlılarının yalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yankesiciliğin meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin olaylarda atkı ve şal gibi giysilerle yüzünü gizlediğini tespit etti.

Yapılan detaylı teknik incelemede, şüphelinin kaş yapısından daha önce yankesicilik ve gasp suçlarından sabıkası bulunan İ.Y. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan İ.Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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