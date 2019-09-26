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Yankesicilik zanlısı tutuklandı

2 gün önce

Adana'da hasta yakınının 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 70 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Adana'da hasta yakınının 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 70 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hasta yakını Mustafa K, polise merkez Seyhan ilçesindeki hastanede cebindeki 2 bin liranın çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etti.

Ekipler, şüphelinin "yankesicilik, yaralama, resmi belgede sahtecilik, darp, tehdit ve hakaret" suçlarından emniyette kaydı bulunan 70 yaşındaki Murat A. olduğunu belirledi.

Zanlı, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yankesicilik zanlısı tutuklandı

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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