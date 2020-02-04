Yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da aralarında yazar Nazlı Eray'ın da bulunduğu 12 kişinin çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yankesicilik yöntemiyle meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli Kardelen B. (24) imza atmak için gittiği polis merkezinden çıkarken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 21 suçtan kaydı bulunduğu, kentte meydana gelen 12 yankesicilik suçunun da faili olduğu belirlendi.

Şüphelinin 26 Ocak'ta Kadıköy'de bir kitabevinde yazar Nazlı Eray'ın da içinde 1.000 lira, cep telefonu ve 3 çeyrek altının bulunduğu çantasının çalınma olayının da faili olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde iki şüphelinden birinin perdeleme yöntemiyle vatandaşların önünü kapattığı diğer şüphelinin de hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

Yazar Eray'ın bir kitabevindeki kafeteryada otururken şüpheli Kardelen B'nin yanına oturduğu elindeki poşeti kullanarak çantaya perdeleme yaptığı, ardından çantayı alıp uzaklaştığı görüldü.

Polisin olaylara karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kardelen B. tutuklandı.