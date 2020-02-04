Yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Yankesicilik zanlısı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da aralarında yazar Nazlı Eray'ın da bulunduğu 12 kişinin çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da aralarında yazar Nazlı Eray'ın da bulunduğu 12 kişinin çanta, cep telefonu ve cüzdanlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yankesicilik yöntemiyle meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli Kardelen B. (24) imza atmak için gittiği polis merkezinden çıkarken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 21 suçtan kaydı bulunduğu, kentte meydana gelen 12 yankesicilik suçunun da faili olduğu belirlendi.

Şüphelinin 26 Ocak'ta Kadıköy'de bir kitabevinde yazar Nazlı Eray'ın da içinde 1.000 lira, cep telefonu ve 3 çeyrek altının bulunduğu çantasının çalınma olayının da faili olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde iki şüphelinden birinin perdeleme yöntemiyle vatandaşların önünü kapattığı diğer şüphelinin de hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

Yazar Eray'ın bir kitabevindeki kafeteryada otururken şüpheli Kardelen B'nin yanına oturduğu elindeki poşeti kullanarak çantaya perdeleme yaptığı, ardından çantayı alıp uzaklaştığı görüldü.

Polisin olaylara karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kardelen B. tutuklandı.

Yankesicilik zanlısı tutuklandı

Nazlı Eray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yapacaklarımızın dahası var" diyen Kaftancıoğlu, yeniden aday olduğunu açıkladı
Kırmızı bültenle aranan İranlı müzisyen İstanbul'da serbest bırakıldı Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:48:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]