Yankesicilik zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Yankesicilik zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Beşiktaş'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Yankesicilik zanlısı tutuklandı, System.String[]

Beşiktaş'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Gu¨ven Timleri S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, 12 Şubat'ta Cihannu¨ma Mahallesinde Aslı M'nin (32) cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, yabancı uyruklu şüpheli Ali S'yi (52) Beşiktaş Meydan'da yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde, bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından yaklaşan şüphelinin, montun cebinden cep telefonunu alıp uzaklaştığı anlar görülüyor.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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