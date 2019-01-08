Son Dakika Haberleri: Yankesiciyi Kaşları Ele Verdi

Yankesiciyi Kaşları Ele Verdi

42 dakika önce

Gaziantep'te yüzünü gizleyerek yankesicilik yapan bir kişi, polisin titiz incelemeleri sonucunda kaş yapısından belirlendi.

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Gaziantep'te yüzünü gizleyerek yankesicilik yapan bir kişi, polisin titiz incelemeleri sonucunda kaş yapısından belirlendi. Şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, özellikle halkın yoğun olduğu çarşı merkezi, otobüs durakları, AVM'ler ve semt pazarlarında meydana gelen yankesicilik olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayların gerçekleştiği güzergahlardaki kamera görüntülerini inceleyerek, şahsın izini sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli şahsın atkı, şal ve benzeri kıyafet ve giysilerle yüzünü gizlediğini gören ekipler, şüpheli şahsın kaş yapısından yola çıkarak geniş bir çalışma başlattı. Uzun incelemeler sonucunda şahsın kaşından kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek İ.Y.'yi gözaltına aldı. Yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanmasını müteakip cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Polis, Gaziantep, 3. Sayfa
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