Türk mutfağında önemli bir yeri olan ve artık evlerde pek yapılmasa da özellikle kış aylarında marketlerden hazır alınan turşu, salça ve tarhana gibi yiyecekler sofralarımızdan pek eksik olmaz. Bursa'da faaliyet gösteren ve sektöründe lider olan Yankı Yemek&Catering firması, gerek çalışma hayatının getirdiği yoğunluk, gerekse apartman ve site yaşantısındaki kısıtlı imkanlar sebebiyle geleneksel kış yiyeceklerin yapma imkanı bulamayalar için belirli aralıklarla turşu, salça, reçel ve tarhana günleri düzenliyor.



Firmanın satış ve pazarlama yöneticisi Seda Çibuk, kısa süre önce Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde düzenledikleri "turşu günü"nün büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bir süre önce de "Salça Günü" düzenlediklerini söyleyen Seda Çibuk, bu tür günlerde bir yandan müşteri, tedarikçi ve çalışanları ile bir araya gelerek kaynaşma fırsatı bulduklarını, diğer yandan da Türk gelenekleri yaşattıklarını söyledi. Seda Çibuk, düzenlenen geleneksel "Türk Mutfağı Günlerinde" müşterilerine ve tedarikçilerine tesislerini tanıtma fırsatı bulduklarını ve firmalarındaki çalışanlar ile buluşturduklarını söyledi. Seda Çibuk, o gün hep birlikte yaptıkları ürünleri ziyaretçilerine hediye ettiklerini de belirterek, "Bu etkinliklerdeki ilk amacımız geleneklerimizi yaşatmaktır. Ayrıca müşteri ve tedarikçilerimiz ile firmamız çalışanları tanışıyorlar. Elbette konuklarımız üretim tesisimizi görerek bize daha fazla güven duyuyorlar. Bu yıl içinde salça ve turşu günü düzenledik. Yakın bir tarihte de reçel günü yapmayı planlıyoruz" dedi.



28 yıllık sektör tecrübesi



Yankı Yemek&Catering A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez de Bursa'da 1991 yılında girdikleri yemek sektöründe sağlam adımlarla yürüdüklerini ve 28 yıllık sektör tecrübesiyle modern tesislerinde titizlikle ürettikleri yemekleri aynı titizlikle kentin dört bir yanına ulaştırdıklarını söyledi. Coşkun Dönmez, binlerce kişiye aynı anda sağlıklı koşullarda yemek üretebilmenin yolunun, doğru üretim koşullarını sağlamaktan geçtiğine vurgu yaparak, yemek sektöründe fabrikadan sofraya kadar güvenli bir ortam sağlamak gerektiğini ifade etti. Coşkun Dönmez, "Yemek üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermiyoruz. Kendimiz yemediğimiz yemeği, kimseye yedirmiyoruz. Bu iddiamızı müşteri ve tedarikçilerimize göstermek için tesislerimizde bazı özel günler düzenliyoruz. Düzenli olarak yaptığımız aktivitelerimize gösterilen ilgi bizi oldukça memnun ediyor. Bu faaliyetlerimiz ile geleneklerimiz de yaşatmaktan da ayrı bir keyif duyuyoruz" diye konuştu. - BURSA