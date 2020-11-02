Yankı yemekte koronaya geçit yok - Son Dakika

Yankı yemekte koronaya geçit yok

02.11.2020 12:02
Yankı yemekte koronaya geçit yok, System.String[]

Bursa'da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

Bursa'da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, son günlerde yeniden tırmanışa geçen virüse karşı ciddi ve topyekün bir mücadele gerektiğini belirterek; kişilerin, kurum ve kuruluşların devletin aldığı kararlara harfiyen uyması gerektiğini söyledi. Yankı yemek olarak bu konuya çok önem gösterdiklerini belirten Dönmez, özellikle hijyen ve sanitasyon konusunda var olan önlemlerini daha da arttırdıklarını açıkladı.

Virüse karşı alınan önlemlerinin salgının bulaşıcı etkisi ve yayılmasını engellemeye yönelik olduğunu belirten Coşkun Dönmez, virüs tehdidinin başladığı ilk günlerden itibaren çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına sıkı sıkıya uyulması, personel hijyeni, işletme hijyeni ve salgınla mücadelede toplumsal sorumluluk olmak üzere, üç aşamalı eylem planını uygulamaya aldıklarını anlattı. Hazır yemek sektörünün zaten hijyen ve sanitasyon konusunda azami hassasiyet gerektirdiğini ve salgın öncesinde de bu koşulların sağlandığını kaydeden Coşkun Dönmez, Yankı yemek olarak kuruldukları günden beri müşterilerinin sağlığına çok dikkat ettiklerini söyledi. Salgın döneminde aldıkları ilave tedbirler hakkında da bilgi veren Dönmez şunları söyledi.

Yeni önlemler aldık

"Yeni tip korona virüsüne karşı mücadelenin en önemli aşaması olarak gördüğümüz hijyen ve sanitasyon konusunda da yeni önlemleri uygulamaya geçirdik. Öncelikle hijyen koşulların uygulanmasını sağlamak için ek personel aldık. İşyeri hekimimiz aracılığı ile yoğun bir bilgilendirme programını hayata geçirdik. İşyeri hekimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunu tüm personelimize izlettiriyoruz. Yemekhane, lavabo, soyunma odaları başta olmak üzere muhtelif yerlerine bilgilendirici afiş ve broşürler asarak çalışanlarımızda algı yüksekliği oluşturuyoruz.

İşyeri hekimimiz tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerini sıklaştırdık. Personelimizin vardiya başlangıçlarında ateş ölçümlerini yaparak, olası bulaşmaları ve riskleri işletme içine girmeden önlüyoruz. Hijyen hattı çıkışlarındaki kontrolleri arttırıp, hijyen kiti ölçümlerim sıklaştırdık.

Ortam havalandırmasını ve tuvaletler, yemekhaneler ile mutfaklarımızın temizliğini daha sık yapıyoruz. İçme ve kullanım sularının aylık laboratuvar analizlerini, su sebillerinin periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Böcek, haşere ve bakteri ilaçlamalarımızı rutin olarak devam ettiriyoruz. Servis araçlarımızı servis öncesi ve sonrasında mutlaka dezenfekte ediyoruz. Hizmet verdiğimiz işletmelerin yemekhanelerine dezenfektanlar yerleştirdik ve düzenli olarak kullanılmalarını takip ediyoruz. İşletme sorumluluğu olarak, mönülerimize; bağışıklık sistemini arttıran yemekler ekleyip meyve ve yeşillik çeşitlerini arttırdık. Ortak kullanılan masa üstü ekipmanlarımızı kaldırdık. Menülerdeki salata ve yeşillikleri tekli ve kapalı ambalajlar ile servise sunuyoruz. Ekmekleri tek kişilik poşetlerde servise sunuyoruz."

Yankı Yemek olarak olası kötü ihtimaller için eylem planlarının hazır olduğunu da belirten Coşkun Dönmez, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de aldıklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Yankı yemekte koronaya geçit yok
Yankı yemekte koronaya geçit yok
Yankı yemekte koronaya geçit yok

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Koronavirüs, Hazır Yemek, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yankı yemekte koronaya geçit yok - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Metrobüste Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada         
11:38
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü         
10:56
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor         
09:13
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yankı yemekte koronaya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei