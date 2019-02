Yanlış anlaşılan mesaj vatandaşları sokağa döktü

Yanlış anlaşılan mesaj vatandaşları sokağa döktüKÜTAHYA - Kütahya 'da doğalgaz dağıtımı yapan yetkili firma tarafından şehirde on binlerce vatandaşa gönderilen 'Borcunuz var, Doğalgazınız kesilecek. Ödeme yaptıysanız bu mesajı dikkate almayın" mesajını vatandaşları harekete geçirdi ve soluğu yetkili firma binasında aldılar.Kütahya'da Kütahya'da doğalgaz dağıtım işleri yapan yetkili firma tarafından şehirde on binlerce vatandaşa gönderilen 'Aboneliğinize ait borcunuzdan dolayı doğalgazınızın kesileceğinden lütfen başvuru yapın' mesajı binlerce vatandaşı harekete geçirdi. Ellerinde faturaları ile şirket binasına giden endişeli vatandaşlar, bir şoku da şirket çalışanları karşısında ne olduğunu anlamaya çalışırken yaşadı. Sonra öğrenilen haberin kaynağı yanlışlık nedeni ile anlatılmaya çalışsa da kızgın vatandaşlar durumu anlamakta zorluk çekince gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Faturalıların yanı sıra doldurma yaparak doğalgaz kullanan vatandaşlara da giden aynı mesaj karşısında vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.Yanlış mesajın on binlerce kişiye gönderilen mesaj sonrası yoğun bir kalabalığın oluştuğu şirket binası önünde vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini ve durumun açıklanmasını isteyerek şirketinde özür dilemesini istiyorlar.