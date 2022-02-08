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Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi - Son Dakika

Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi

08.02.2022 14:31

Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı zannedilince cadde ortasında darp edildi.

Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı zannedilince cadde ortasında darp edildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendince gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.

Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi
Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi
Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış anlaşılınca cadde ortasında tekme tokat böyle darp edildi - Son Dakika


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