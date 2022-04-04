Yanlış anlaşılma gerginliği - Son Dakika
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Yanlış anlaşılma gerginliği

04.04.2022 16:34
Yanlış anlaşılma gerginliği

SAMSUN (İHA) – Samsun'da zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da zabıtanın seyyar satıcıya yaptığı uyarı yanlış anlaşılınca gerginlik çıktı.

İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda yaşanan olayda zabıta ekipleri seyyar satıcıdan, tezgahının önüne yaptığı eklentileri kaldırmasını istedi. Tezgahına ek olarak meyve kasalarını üst üste koyup açıkta atom tatlısı satan seyyar satıcıya yapılan uyarı çevredekilerce yanlış anlaşıldı.

Zabıtanın seyyar satıcıyı tamamen kaldırmaya çalıştığı sanılınca gerginlik çıktı. Tartışmada zabıta ve seyyar satıcı anlaştı fakat çevredekileri ikna etmek kolay olmadı. Sonuca varılamayan tartışma büyümeden yatıştırıldı. - SAMSUN

Yanlış anlaşılma gerginliği
Yanlış anlaşılma gerginliği
Yanlış anlaşılma gerginliği
Yanlış anlaşılma gerginliği
Yanlış anlaşılma gerginliği

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İlkadım, Zabıta, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış anlaşılma gerginliği - Son Dakika


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