Yanlış ayakkabı seçimi kemik çıkıntısına neden olabilir - Son Dakika

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, kadınlarda sıkı ve topuklu ayakkabı seçimi sebebiyle oluşan başparmak çıkıntısının tedavi edilmediği takdirde kalıcı deformasyona yol açtığını söyledi.

Ayak başparmağı çevresinde genellikle ağrılı olan kemik çıkıntısının şişlik, kızarıklık ve iltihaplanma yapabileceğini belirten Doç. Dr. Recep Kurnaz, halk dilinde başparmak çıkıntısı olarak bilinen ve gündelik hayatı olumsuz etkileyen Halluks Valgus hakkında önemli bilgiler verdi.

AMELİYATLA DÜZELTİLEBİLİYOR

Halluks Valgusun, daha çok orta yaş kesiminde ve kadınlarda görülen bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kurnaz, "Genetik faktörlerin de etkili olduğu gibi, günlük yaşamlarında topuklu ayakkabılar kullanan hastalarda Halluks Valgus daha fazla görülüyor. İç tarafta da "bunyon" denilen bir kemik çıkıntısı olabiliyor. Hastayı günlük hayatta hem görünüm hem de ağrı yaparak çok rahatsız ediyorsa ameliyatla düzeltiyoruz" dedi. Engellemek için, başta parmak arası makara ve hastanın ayağına uygun ayakkabı seçimi olmak üzere bazı korunma yöntemleri uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Kurnaz "Ancak bazen alınan tedbirler oluşumunu engelleyemiyor. Özellikle genetik eğilimi olan kişilerde ne yaparsak yapalım bazen Halluks Valgus hastalığıyla karşı karşıya gelinebiliyor" ifadelerini kullandı.

"KİREÇLENME VE DİĞER PARMAKLARDA DEFORMASYON OLUŞTURUYOR"

Doç. Dr. Kurnaz, Halluks Valgusun sadece ayak başparmağındaki eğrilikle kalmadığını ve diğer parmaklarda da deformitelere neden olabildiğini söyledi. İlerleyen Halluks Valgusun ameliyat edilmesi gerektiğini aktaran Doç. Dr. Kurnaz, şöyle konuştu:

"Halluks Valgus ayakta kireçlenmeye de neden olabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde diğer ayakların yapısı bozulduğu için, kalıcı deformitelere ve ileride daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. Hastalarımızın çok fazla ilerlemeden hekime başvurması gerekiyor. Basit Halluks Valguslarda sadece soğuk uygulama ve ilaç tedavisi yeterli oluyor. Bazen parmak arası makara veya gece atelleri dediğimiz hastanın ayak deformitesini düzeltmesini yarayan ortopedik cihazlar veriyoruz. Hastalarda deformite ilerlemişse ayak röntgenlerini çekip değerlendirerek ameliyat kararı alabiliyoruz."

"AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA HASTALARIMIZI YÜRÜTEBİLİYORUZ"

Halluks Valgusun durumuna göre farklı ameliyat yöntemleri tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Kurnaz, yeni teknolojiyle hastaların ameliyattan bir gün sonra özel ayakkabıyla yürüyebildiğini anlattı. Bir süre sonra hastaların normal ayakkabıyla yürümeye başlayabildiğini söyleyen Doç. Dr. Kurnaz, "Her hastaya aynı ameliyatı yapmıyoruz. Bazen kemik erimesi olan hastalarımız bazen ise, romatolojik hastalığı olan kişiler olabiliyor. Tedaviyi hastaya göre seçiyoruz. Bazı hastalarda dondurma ameliyatı yaparken bazılarında ise deformite düzeltme ameliyatı yapıyoruz. Ayak parmak kemiklerindeki deformitenin derecesine göre kemik kesme ameliyatları ya da kemiği ellemeden yumuşak dokuyu düzelterek yaptığımız ameliyatlarla hasta sağlığına kavuşuyor" diye konuştu. Önceden ameliyattan sonra hastaların alçıya alındığını ve uzun süre üzerine basamadıklarını dile getiren Doç. Dr. Kurnaz, "Gelişen teknoloji ve yeni yöntemlerle ameliyattan bir gün sonra özel bir ayakkabıyla hastalarımızı yürütebiliyoruz. Tedaviden 1 buçuk ay sonra hastamız normal ayakkabıya geçebiliyor" dedi.

(Kazım Ulusoy-İHA)