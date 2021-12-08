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"Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir" - Son Dakika

"Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir"

08.12.2021 09:32
"Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir"

Ganglion kistlerinin çoğunlukla ağrısız olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, "Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir.

Ganglion kistlerinin çoğunlukla ağrısız olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, "Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir. El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bir kisti iğne gibi keskin nesnelerle delmeye çalışırsanız enfeksiyon ve tekrarlama riskini artırırsınız" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, ganlion kistleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Üşen, ganglion kistlerinin bir eklemin veya kasın kemiğe yapışan kısmı olan bir tendonun üzerinden köken alan, içi sıvı dolu kesecikler olduğunu belirterek, "Bu kistler kas iskelet sisteminin her yerinde görülebilmesine rağmen en çok el ve el bileğinde görülür. Tipik olarak el bileği sırtında, fındık büyüklüğünde, sınırları belirgin, orta sertlikte bir şişlik olarak ortaya çıkar. Bu keseciklerin içindeki sıvı, jöle kıvamında, yapışkan ve şeffaf renktedir. Ganglion kistlerinin boyutları büyüyüp küçülebilmekle beraber boyu 3 santimetreyi bulabilmektedir. Ganglion kistleri iyi huylu kistik tümörlerdir ve kötü huylu olma ihtimalleri yoktur" diye konuştu.

"DAR VE SIKI AYAKKABI RİSK FAKTÖRÜDÜR"

Ganglion kistlerinin sıklıkla 15 ila 40 yaş aralığında görüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Üşen, sözlerine şöyle devam etti: "Ganglion kistlerinin kesin sebepleri bilinmemekle beraber oluşumlarıyla bağlantılı faktörler vardır. Bunlardan biri eklem veya tendon yaralanmasıdır. Yaralanma sonrası tendon zarı veya eklem kapsülündeki küçük yırtıklardan eklem sıvısı dışarı sızar ve kiste sebep olur. El ve el bileğini sık kullanan meslek gruplarında, eklem ve tendonlarda iltihaplanması veya romatizması olanlarda daha sık görülür. Ayrıca ayaktaki ganglion kistlerine özellikle dar ve sıkı ayakkabı giyen kişilerde daha fazla rastlanır. Bunun sebebi de ayak bileğinin ön kısmında artan sürtünme ve tekrarlayan mikro travmalardır. Ganglion kistlerinin en sık belirtisi yuvarlak veya oval şekilli şişliklerdir. Şişlikler sıklıkla yumuşaktır ama uzun zamandır varsa sert de olabilir. Ganglion kistleri çoğunlukla ağrısızdır. Bazı durumlarda kistler, eklem hareketleri ile beraber ağrıya veya bir sinire bası yaparak uyuşmaya ve karıncalanmaya sebep olabilir. Ganglion kistleri genellikle fiziki muayene sonrası teşhis edilebilir. Doğru bir teşhis için öncelikle yumuşak doku mu kemik çıkıntısı mı olduğundan emin olmak için röntgen çekilir. Şüphe durumunda eklem iltihaplanması veya tümör gibi diğer hastalık ihtimallerini dışlamak için ultrason veya manyetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca kist sıvısından örnek alınıp laboratuvarda analiz edilmesi de tanıya yardımcıdır. Bununla birlikte şişliğin başka bir hastalığın belirtisi olmadığından emin olmak için doktorunuza danışmak her zaman en iyisidir".

"KİST TAKİP EDİLMELİ, TELEFON KULLANIMI AZALTILMALI"

Dr. Öğr. Üyesi Üşen, ganglion kistlerinin büyük bir çoğunluğunun tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden küçülüp kaybolduğuna işaret ederek, "Ağrısız ganglion kistlerinin gerileme ihtimali yüksek olduğu için ilk yapılacak şey takiptir. Takipte kistin büyüdüğü, eklem hareketini zorlaştırdığı veya ağrıya sebep olduğu görülürse tedavi gereksinimi ortaya çıkar. Tedavi seçenekleri arasında ilk sırada ilgili eklemin splintler ile sabitlenmesi, yangıyı azaltan ilaçların kullanımı ve kistin boşaltılması yer alır. El ve el bileğinde ganglion kisti olanlarda bilgisayar ve telefon kullanım sürelerinin azaltılması önerilir. Ayak ve ayak bileğinde kisti olanlarda dar ve sıkı ayakkabı giymemesi, kistin olduğu bölgeye yumuşak pedler konulup kiste basıyı azaltması önerilir. Kistin boşaltılmasına ve diğer tedavilere rağmen tekrarlama durumlarında ise cerrahi girişimler düşünülebilir. Ganglion kistinin bulunduğu bölgeye göre lokal veya genel anestezi altında cerrahi müdahaleler yapılabilir. Bununla beraber cerrahi müdahaleler sonrası da tekrarlama ihtimali görülebilir" ifadelerini kullandı.

"EVDE KİSTİ İĞNEYLE DELMEYİN, PATLATMAYA ÇALIŞMAYIN"

Ganglion kistlerine karşı internette yer alan yöntemlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Üşen, "Bir kisti iğne veya diğer keskin nesnelerle kendiniz delmeye çalışmayın. Bu tekrarlama riskini artırır ve ayrıca enfeksiyonlara neden olabilir. Kistlerle ilgili yaygın bir yanılgı, onlara büyük bir nesneyle vurmanın onları patlatacağı veya küçülteceği ve yok edeceğidir. Bu yöntem kullanıldığında tekrarlama riski çok daha yüksektir ve kendinizi yaralayabilir veya kist çevresinde enfeksiyonlara neden olabilirsiniz. Evde yapılacak en masum tedavilerden birisi kist üzerine sıcak uygulamalardır. Sıcak uygulama kist içindeki sıvının yoğunluğunu azaltıp bu sıvının lenfatik sisteme daha hızlı akmasına yardımcı olabilir. İnternette paylaşılan evde yapılan kürlerin hiçbirisinin ganglion kistlerini ortadan kaldırabileceğini veya önleyebileceğini gösteren çalışma yoktur. Ganglion kistlerinin üzerine uygulanan kürler, hiçbir etkisi olmasa dahi kistlerin kendiliğinden gerileyebilme ihtimali nedeniyle yanıltıcı olarak kürlerin etkili olduğunu düşündürebilir. Bu da paylaşımların ve kullanıcı yorumlarının basit kürlerin başarılı görünmesine sebep olmaktadır" diye konuştu.

(İHA)

Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir

Rehabilitasyon, Üniversite, İskelet, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yanlış ayakkabı tercihi ganglion kistlerine neden olabilir' - Son Dakika


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