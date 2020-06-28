Yanlış giriş belgesiyle gelen öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi - Son Dakika

Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek isteyen bir aday, yanlış giriş belgesiyle okula gelince yeni belge çıkartılarak sınava gireceği okula polis tarafından yetiştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için kentteki 97 bina, 1538 salonda 25 bin 131 aday sınava girdi.

Adaylar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav salonlarına alındı. Girişte adaylara maske ve dezenfektan verildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise dışarıda çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Ekip otosuyla okula götürüldü

Öte yandan, Efeler ilçesinde Ovaeymir Polis Karakolu'na gelen Ferhat Bayrak isimli bir aday, Germencik ilçesinden geldiğini ve sınav giriş belgesi olarak yanlışlıkla birinci oturumun belgesini çıkardığını söyleyip polislerden yardım istedi.

Adayın istediği belgeyi çıkartan polisler, sınava az bir süre kalınca resmi polis arabasına bindirdikleri Bayrak'ı sınav salonuna yetiştirdi.

Bayrak, polis ekiplerine teşekkür etti.