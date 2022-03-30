Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

30.03.2022 00:57
Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın 'helikopter düştüğü' yönündeki ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir vatandaşın 'helikopter düştüğü' yönündeki ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, bölgede İnsansız Hava Araçları ile ilgili eğitim uçuşları yapıldığını ifade etti.

Olay ilçeye bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dağlıca köyünde ikamet eden bir vatandaş dağlık bir alana helikopter düştüğünü gördüğünü belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Gelen ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden Dağlıca köyü mevkisine 3 adet ambulans, 3 adet itfaiye ekibi, 1 arama kurtarma aracı ile çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler köylülerle birlikte helikopter düştüğü iddia edilen dağlık alanda arama çalışması yaptı, ancak hiçbir şeye rastlanmadı. Köy sakinlerinden Selahattin Ulu, helikopter düştüğünü duyup geldiğini ancak hiç bir şey görmediğini söyledi. Gerçek ise yaklaşık 1 saat sonra ortaya çıktı. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı helikopter ya da başka bir hava aracının düşmesi gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, ASELSAN'ın bölgede planörler (İnsansız Hava Aracı) ile eğitim uçuşları yaptığını, paraşütle iniş sırasında vatandaşın durumu yanlış algılamasından kaynaklandığını ifade etti. Gerçeğin anlaşılması üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeden ayrılırken, Zonguldak İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, ASELSAN ekiplerinin uçuş yaptığı alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Jandarma, İtfaiye, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış ihbar ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


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