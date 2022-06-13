Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

13.06.2022 01:27
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 613 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, iş yerlerinin bulunduğu bir binada duman gördüklerini belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı. İş yerlerinin kapalı olması üzerine ekipler, merdivenli araçla camdan tek tek girerek dairelere girerek içeriyi dikkatlice kontrol etti. Binadaki bütün katları tek tek inceleyen ekipler, herhangi bir yangına rastlamadı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, müfrezelerine geri döndü.

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

YORUMLAR
500
AFAD: 'İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır' AFAD: 'İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır' Adıyaman'da sokağı saran kötü koku sonrası harekete geçen ekipler, evde çürümüş ceset buldu Adıyaman'da sokağı saran kötü koku sonrası harekete geçen ekipler, evde çürümüş ceset buldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
22:39 Ankara'da devam eden sağanak yağış sebebiyle eğitime ara verildi! Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi
21:56 Van 5,0 şiddetindeki depremle sarsıldı! Çevre illerden de hissedildi
21:46 Ankara Esenboğa Havalimanı'nda korku dolu anlar! Çıkan hortum sonucu uçaklar piste iniş yapamadı
21:40 Konyaspor Başkanı Özgökçen'den Abdülkerim Bardakçı'nın transferiyle ilgili açıklama: Beşiktaş'tan teklif var, Fener ile yalnızca görüşme var
21:04 Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi
20:33 Erdoğan, "Muhalefet neden aday çıkartamıyor?" sorusunu yanıtladı: Bunlar YSK seçimi ilan edene kadar adaylarını açıklayamazlar
20:29 PSG, Pochettino ile yollarını ayırıp Zidane'ı takımın başına getiriyor! 3 yıl için servet ödeyecekler
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var
19:33 Yaşadığı kaza sonucu Formula 2 yarışına veda eden Cem Bölükbaşı'nın rakibi Nissany'den skandal sözler! "Pistte bir aptal var"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 01:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement