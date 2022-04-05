Yanlış ihbar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı - Son Dakika

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Yanlış ihbar kaplumbağaları yanmaktan kurtardı

Van'da öğrencilerin yanlış ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde okulun camından bakarken dışarıda dumanların yükseldiğini gören öğrenciler, bir evin yandığını ve içeride mahsurların olduğu yönündeki ihbarı ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Mahallede yer alan Eminpaşa Ortaokulu öğrencileri, camdan dışarıya bakarken karşıdan dumanların yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine Bingöller Sokak'ta bir evin yandığını ve içerisinde vatandaşın mahsur kaldığı yönünde bir ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, ihbarda adı geçen sokakta yangının olmadığını ancak Van Kalesi civarında sazlık alanda ot yangının olduğunu fark etti. Bunun üzerine 112 ekipleri olay yerinden ayrılırken, itfaiye ekipleri ot yangınına müdahale etti.

Çok sayıda kaplumbağa kurtarıldı

Öğrencilerin yanlış ihbarı üzerine fark edilen ot yangınına müdahale eden ekipler, yanmak üzere olan çok sayıda kaplumbağayı telef olmaktan kurtardığı dikkat çekti. Ekipler, sazlık alandaki ot yangınına da kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.