Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu - Son Dakika
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Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu

17.04.2022 10:51

Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi İzmir'in Aliağa ilçesinde reçetede yazılan ilaç dışında eczaneden yanlışlıkla ağır antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık bebek ölümden döndü.

Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu

Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde reçetede yazılan ilaç dışında eczaneden yanlışlıkla ağır antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık bebek ölümden döndü. Baba Mustafa Karaca, olayı yargıya taşıyacaklarını ifade ederek, "Çocuğum ölümden döndü. Bir daha böyle hataların yapılmaması için hukuki işlemleri başlatıyorum" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşegül Karaca çifti, iddialara göre rahatsızlanan ikinci çocukları 15 aylık Osman Kerim'i çocuk doktoruna götürdü. Çocuğu muayene eden doktor, tedavi için reçete yazdı. Baba Mustafa Karaca, ilaçları almak için ilçede bulunan bir eczaneye gitti. İddialara göre, eczaneden reçetede yazan ilaç yerine yanlışlıkla başka bir ilaç verildi. 13 yaşından küçüklere verilmemesi tavsiye edilen ağır antidepresan ilacı, ailesi tarafından bir doz küçük çocuğa içirildi. İlacı içen minik Osman Kerim rahatsızlandı. İlaca vücudu reaksiyon gösteren çocuk, hemen baba Mustafa Karaca tarafından apar topar Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Baba Mustafa Karaca, müdahale sırasında çocuğa verdikleri ilaç kutusunu ve reçeteyi doktorlara gösterdi. Doktorlar ise babaya reçetede yazılan ilacın dışında farklı bir ilacın verildiğinin tespit edildiğini söyledi. Yaklaşık 20 saat koma halinde kalan küçük Osman Kerim, doktorların müdahalesi ile kurtarıldı.

Aile şikayetçi olacak

Yaşadıkları olay nedeniyle eşiyle birlikte endişeli saatler geçiren ve reçetede yer alan ilaçlardan biri sandığı ilacı çocuğa verdiklerini anlatan Mustafa Karaca, "Hastalanan çocuğum için çocuk doktorunun yazmış olduğu reçete ile eczaneye başvurmuştum. Eczanede ilaçları aldım. Çocuğuma kullandırmaya başladım fakat 2 saat sonra çocuğumda bir takım değişiklikler olduğunu fark ettik. Acil servine başvurduğumuzda çocuk doktorunun yazdığı reçetenin ikinci sırada yazılan ilacın yerine başka ilaç verildiğini tespit ettiler. Bir doz vermiştik. Bir dozun bize geri dönüşü 20 saatlik koma hali oldu. 13 yaşın altında kullanılması tavsiye edilmeyen ilacı 15 aylık çocuğa eczacının bir hatası yüzünden verdik. Bizim tarafından tek doz olarak verildi. Bir daha böyle hataların yapılmaması için hukuki işlemleri başlatıyorum. Haklarında şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Öte yandan, yanlış ilacı veren söz konusu eczane kalfası, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, ilacın bir başka ilaçla olan isim benzerliği nedeniyle yanlış okumadan kaynaklı verildiğini ve çocukla ilgili olay sonrası gerekli takiplerin yapıldığını söyledi.

Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu
Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu
Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu

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Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

Mustafa Karaca, Aliağa, İzmir, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış ilaç küçük çocuğu canından ediyordu - Son Dakika


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