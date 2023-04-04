'YANLIŞ KAN VERİLMESİ' SONUCU ÖLÜM İDDİASINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI - Son Dakika
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'YANLIŞ KAN VERİLMESİ' SONUCU ÖLÜM İDDİASINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

04.04.2023 13:03

VAN'da bel fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp, hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Makbule Kaya'ya (33) operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddiaları üzerine, hastane yönetimi başlatılan idari soruşturmada iki hemşireyi görevden alırken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.

VAN'da bel fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp, hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Makbule Kaya'ya (33) operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddiaları üzerine, hastane yönetimi başlatılan idari soruşturmada iki hemşireyi görevden alırken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.

İstanbul'da inşaatta çalışan Emrah Kaya, bel fıtığı şikayeti olan eşi Makbule Kaya'yı tedavi için Van'a getirdi. 20 Mart'ta Lokman Hekim Van Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, 1 gün sonra ameliyata alındı. Operasyondan sonra Makbule Kaya, fenalaştı. Bu sırada hastanede görevli bir hemşire, aileyi arayıp Kaya'ya yanlış kan verildiğini söyledi. Burada 7 gün tedavi gören Makbule Kaya, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaya, 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Yaşanan ihmal üzerine hem hastane yönetimi hem de ölen kadının yakınları, görevli iki hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Konu ile ilgili Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, kurumsal anlamda kurum içi disiplin soruşturması başlatıldığını, iki çalışanın iş akdinin sonlandırıldığını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. (DHA)

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER Behçet DALMAZVAN, (DHA)-

Kaynak: DHA
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'YANLIŞ KAN VERİLMESİ' SONUCU ÖLÜM İDDİASINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI 'YANLIŞ KAN VERİLMESİ' SONUCU ÖLÜM İDDİASINDA SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Bel fıtığı ameliyatının ardından ölen kadın hakkında yeni gelişme! 'Yanlış kan verildi' iddiasıyla soruşturma başlatıldı Bel fıtığı ameliyatının ardından ölen kadın hakkında yeni gelişme! 'Yanlış kan verildi' iddiasıyla soruşturma başlatıldı Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma

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