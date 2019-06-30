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Yanlış kapı 1 yıllarına mal oldu

53 dakika önce

Sivas'ta Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek için gelen adaylar, sınav binasına girmek için yanlış kapıya yönelince saniyeler ile sınava giremediler.

Yanlış kapı 1 yıllarına mal oldu, System.String[]
Sivas'ta Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek için gelen adaylar, sınav binasına girmek için yanlış kapıya yönelince saniyeler ile sınava giremediler.

DGS için Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesine gelen adaylar sınav binasına girmek için fakültenin bir diğer kapısına yöneldi. Adaylar binaya girişlerin diğer kapıda olduğunu öğrenince ise koşa koşa sınav salonuna yetişmeye çalıştı. Fakat saatler 10.00'ı geçtiği için adaylar sınav binasına alınmadı. Binaya alınmayan adaylar bir süre girebilmek için ısrar etti fakat görevli adayların sınav giriş saatinden sonra geldiklerini belirterek sınava alınmayacaklarını söyledi. Bazı adaylar ise koşarak geldikleri sınav binasına saniyelerle girmeyi başardı. Öte yandan, kimlik yerine ehliyet ile sınava girmek isteyen başka bir aday sınav salonuna alınmadı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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