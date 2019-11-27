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Yanlış kişiye organ nakli: İsim ve yaşları aynı hastalar karıştırıldı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bir hastane böbrek naklini, önceden belirlenen hastanın yerine yanlışlıkla başka bir kişiye yaptı. Yetkililer iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bir hastane böbrek naklini, önceden belirlenen hasta yerine yanlışlıkla başka bir kişiye yaptı. Yetkililer iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
18 Kasım tarihinde Camden şehrindeki Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi'nde yaşanan olay sonrası açıklama yapan hastane yetkilileri, böbrek nakli bekleyen hastayla ameliyat edilen hastanın yaş ve isimlerinin aynı olduğunu ve yanlışlığın da bundan dolayı kaynaklandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:56
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