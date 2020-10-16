Yanlış Kozmetik Uygulamalarının Zararlarından Nasıl Kurtuluruz? - Son Dakika

Yanlış Kozmetik Uygulamalarının Zararlarından Nasıl Kurtuluruz?

16.10.2020 14:08
Yanlış Kozmetik Uygulamalarının Zararlarından Nasıl Kurtuluruz?, System.String[]

1- HER GECE YÜZÜNÜZÜ YIKAYINUyumadan önce bazı geceler makyajınızı çıkarmak gözünüzde büyüyebilir.

1- HER GECE YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

Uyumadan önce bazı geceler makyajınızı çıkarmak gözünüzde büyüyebilir. Ancak cildinize zarar vermekten kaçınmak istiyorsanız bu alışkanlığı kazanmanız çok önemlidir. Önce bir makyaj temizleyici ile makyajınızı çıkarın ardından cilt tipinize uygun bir temizleyici ile yüzünüzü yıkayın.

2- HER GÜN NEMLENDİRİCİ VE GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Birçok insan genellikle günlük makyaj rutinlerine bir nemlendirici veya güneş kremini dahil etmezler. Ancak nemlendirici de güneş kremi de mutlaka kullanılmalıdır. Nemlendirici makyajın neden olabileceği kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilir. Güneş kremi de güneşin zararlı etkilerinden cildi korur, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

Kuru ciltle mücadele etmek için pullu cilde makyaj yapmaktan kaçının. Makyaj yapmanız gerekiyorsa, makyajının altına mutlaka nemlendirici kullanın.

3- FIRÇALARINIZI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Bunu düzenli olarak yapmak zor olabilir, ancak makyaj fırçalarınızı en geç ayda bir temizlemeniz gerekir. Düzenli ve derin temizlik; fırçaların üzerinden cildinize gelebilecek zararlı bakterilerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

4- CİLT TİPİNİZE UYGUN MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ BULUN

Herkesin cilt tipi ve dokusu farklıdır ve bu yüzden cildinizin farklı ürünlere nasıl tepki verdiğine dikkat etmeniz gerekir. Bazı ürünler cildinizi kurutabilir, bazıları ise olduğundan daha yağlı hale getirebilir. Mineral bazlı, doğal makyaj ürünleri cildinize daha az zarar verir.

5- KOLAJEN DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ

Sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için tüm bu saydığımız adımları uygulayabilir, buna ek olarak cildinizi kolajen takviyesiyle de içeriden destekleyebilirsiniz.

Bu dikkat etmeniz gereken basit adımlar, cildinizi yanlış kozmetik uygulamaların zararlarından koruyacak; sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Basit gibi görünen bu adımlar düzenli uygulanıp alışkanlık haline getirildiğinde olumsuz etkilerden kurtulmanıza yardımcı olurlar.

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Yanlış Kozmetik Uygulamalarının Zararlarından Nasıl Kurtuluruz?

Makyaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yanlış Kozmetik Uygulamalarının Zararlarından Nasıl Kurtuluruz? - Son Dakika Magazin

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