Yanlış lastik seçimi ölüme davetiye çıkarıyor

DİYARBAKIR - Araçlarda kışlık lastik takma zorunluluğu önümüzdeki ay başlıyor. Kışlık lastiğin yağışlı havalarda kaza riskini azalttığını kaydeden araç bakım ustaları, 2'nci el lastiklerin kaza riskini arttırdığını belirterek sürücülerin mutlaka tarihi geçmemiş sıfır lastik alması gerektiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da havaların soğuması yağışları beraberinde getirdi. Araçlarda kışlık lastik zorunluluğunun başlaması öncesi önerilerde bulanan araç bakım ustaları, kışlık lastiklerin yağışlı havalarda kaza riskini azalttığı için kullanılması gerektiğini söyledi. Ustalar, yanlış lastik seçiminin ölüme götürebileceğini belirterek 2'inci el lastiklerin de kaza riskini arttığını ifade etti.

Lastiğin ömrünün azalmasının sebebinin rot ve balans ayarlarından kaynaklı olduğunu aktaran Diyarbakır Yenişehir 1. sanayi sitesi esnaflarından rot ve balans ustası Hasan Tokat, araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Tokat, "Malum kış şartları başlıyor, araçlarımıza kış lastiğini mutlaka takmamız lazım. Sadece buzlu ve karlı havalarda kış lastiği işinizi görmeyecek, ıslak zeminlerde de kış lastiği fren mesafesini iyi tutarak sürüş güvenliğini de arttıracaktır. Rot ve balans ayarı da nasıl ki her araç 10 bin bakımı yapılıyorsa her 10 bin kilometrede rot ve balans ayarı da yapılmalıdır. Rot ve balans ayarı araçların güvenli bir şekilde kalkış ve duruşunu, yakıtını, lastiğin ömrünü arttırabilir, bu tüm aksamını etkileyebilecek bir ayardır. Araç lastiklerini fabrikasyon ölçülere göre takmak lazım, fabrikasyon ölçülerine göre orijinal ölçüler olması gerek, aksi taktirde yol güvenliği tehlikede olur. Piyasada kaliteli lastikler var, kötü lastiklerin kullanılmaması lazım. Bize göre kazaların yüzde 80'i kötü ve yanlış lastik seçimidir. Lastiğin kullanma ömrü 5 yıl raf ömrü ise 10 yıldır. Tarihleri lastik üzerinde yazılıdır, müşteriler dikkat etsin, tarihi geçmiş lastikleri kullanmasın. 5 yılı geçen bir lastik tehlikelidir, diş derinliği 3 milimin altına düştüğü zaman onu da kullanmamamız gerekir. Fren mesafesi ve yol güvenliğini riske atar. 4 tane sıfır araç lastiği 2 bin lira civarı, 2. el olunca 4 lastiği 600 liraya alıyorlar. Bin liradan kaçıyorlar, kazaya koşuyorlar" dedi.