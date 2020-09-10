"Yanlış maske kullanımı göz kuruluğu yapıyor" - Son Dakika

"Yanlış maske kullanımı göz kuruluğu yapıyor"

Yanlış maske kullanımının göz kuruluğuna neden olduğuna dikkat çeken Dr. Sezer Hacıağaoğlu, "Maske burnunuzu tam kapatmazsa çıkan hava göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açıyor.

Yanlış maske kullanımının göz kuruluğuna neden olduğuna dikkat çeken Dr. Sezer Hacıağaoğlu, "Maske burnunuzu tam kapatmazsa çıkan hava göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açıyor. Hastalık günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olanlarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, pandemide en büyük koruyucu olan maskelerin yanlış kullanımının göz kuruluğuna neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dr. Sezer Hacıağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Literatürde yeni tanımlanan bu hastalık, özellikle günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olan ve daha önce göz kuruluğu tanısı olmayan hastalarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi göz kuruluğu şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Yeni tanımlanan bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, en önemli sebebi ağız ve burundan çıkan havanın maske altından gözlere ulaşması ve göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını hızla buharlaştırmasıdır. Ayrıca, çok sıkı maskeler kullanmak alt göz kapağının aşağı doğru çekilmesine neden olmakta bu da mekanik olarak göz kapaklarının iyi kapanmasını engellemektedir."

MASKE BURNA İYİCE OTURMALI GEREKİRSE BANTLANMALI

Göz kuruluğu riskine karşı kaliteli maske ve doğru maske kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Sezer Hacıağaoğlu, "Ağız ve burundan gözlere doğru olan bu hava akımını engellemek için, buruna sıkıca oturan ve burnun şeklini alan telli maskeler kullanılmalıdır. Buna rağmen hava geçişi olduğu düşünülüyorsa burnun üzeri bantlanarak maskenin daha iyi oturması sağlanabilir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, mesleği gereği günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda kalan kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak adına nemli maskeleri sık sık değiştirmeli ve birkaç saat arayla bir süre maske kullanımına ara vermelidir" bilgisini verdi.

ILIK PANSUMAN YAPILMALI

Dr. Sezer Hacıağaoğlu, göz kuruluğu şikayetlerinin azaltılmasına yönelik önlemleri de açıklayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Gözyaşı buharlaşmasının azaltılması ve gözyaşı kalitesinin arttırılması için göz kapaklarına ılık/sıcak uygulama yapılabilir. Bu sayede kirpik dibinde yağ salgılayan bezler uyarılabilir. Ayrıca, şikayetlerin azaltılması için koruyucu içermeyen suni gözyaşları kullanılabilir. Bu uygulamalara rağmen, göz kuruluğu şikayetleri devam ediyorsa mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır.Koronavirüs ile yaşamayı öğrendiğimiz yeni normal hayatımızda, maskelerin uzunca bir süre daha yaşamımızda yer alacağını biliyoruz. Bu nedenle yan etkilerinden korunmak için maskelerin doğru kullanımı; maskelerin kullanılmaları kadar önemlidir."


- İstanbul

Göz Hastalıkları bölümü, Üniversite, Çamlıca, Film, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Yanlış maske kullanımı göz kuruluğu yapıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? 35 metre yükseklikteki kulede intihara kalkışan kişiyi film gibi izlediler İstanbul'a yağmur yağmazsa durum ciddi! 60 günlük su kaldı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı ABD'de devam eden orman yangını nedeniyle San Francisco turuncu sabaha uyandı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüse yakalanan Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu 6 ilde karantinayı delenler yurtlarda kalıp masrafları ödeyecek İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti Demir yığınına dönen otomobilden yara almadan çıktı Muhammet Demir'den taraftara sert yanıt: Boş boş otur ve seyret Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti         
20:03
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı         
19:54
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı         
19:24
Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi         
19:01
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı         
18:50
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 09:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yanlış maske kullanımı göz kuruluğu yapıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei