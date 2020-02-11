Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı - Son Dakika

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı

6 saat önce

Rusya'da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.

Yanlış metroya binen yolcu dışarı atladı, System.String[]

Rusya'da bir yolcu yanlış metroya binince acil durum kilidini açıp metrodan dışarı atladı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kişi sabah saatinde işe gitmek için binmesi gereken metro yerine birçok durağı es geçen ekspres metroya binmesinin ardından metroda başka bir yolcu ile konuşurken durumu fark etti. Sohbet ettiği kişiden yardım isteyen yolcu, çıkış kapısının üst kısmında bulunan platformu açarak buradaki acil durum kolunu açtı. Otomatik kapı kilidin açılmasıyla açılabilir hale gelince yanlış metroya binen kişi, kendi durağına geldiğinde aşağı atladı.


Yolcunun dışarı atlamasının ardından vagondaki diğer yolcu sağlık ekiplerini aradı. Yaşanan bu ilginç olayda metrodan atlayan yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yolcunun hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı açıklandı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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