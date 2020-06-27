Yanlış okula giden adayı Beyşehir Emniyet Müdürü makam arabasıyla sınava yetiştirdi - Son Dakika

Erdem, YKS nedeniyle okulların çevresini kontrol ederken Ali Akkanat Anadolu Lisesinin önünde annesiyle birlikte üzüntü ve telaş yaşayan genç kızı fark etti.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı