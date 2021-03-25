Yanlış park yapanlara ceza - Son Dakika

Yanlış park yapanlara ceza
25.03.2021 09:38
Adana'da toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerlerine bırakılan araçlar çekildi, sürücülere ceza yazıldı.
Adana'da toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerlerine bırakılan araçlar çekildi, sürücülere ceza yazıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yanlış park uygulaması yaptı. Uygulamada toplu taşıma duraklarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına ve engelliler için ayrılmış park yerleri ile ikinci sıra park eden sürücülere ceza yazdı. Polis sürücüsüne ulaşamadığı araçları ise çekici ile kaldırdı. - ADANA
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