Son Dakika Haberleri: Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı...O anlar kamerada
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Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı...O anlar kamerada

1 saat önce

Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı.

Yanlış parktan ceza yazan polise saldıran grup, biber gazı ve copla dağıtıldı...O anlar kamerada
Adana'da yanlış park edilen araçlara ceza yazan polisler, araç sahipleri tarafından hakarete ve saldırıya uğradı
ADANA - Adana'da polisin yanlış parktan dolayı uyardığı ancak uyarılara aldırış etmeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve polislere hakaret edip, ekiplere mukavemet gösteren şahıslar etkisiz hale getirildi.
Olay, dün 17.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, Melekgirmez sokakta yola sağlı sollu araç park edildiğini görünce, araç sahiplerini uyardı. Uyarılara rağmen araçlarını kaldırmayanlara da yanlış parktan trafik cezası kesti. Bunun üzerine araç sahipleri polise "Aç mısınız? Parasız mı kaldınız?" diye hakaret ederek, araçlarını bulunduğu yerden kaldırmadı. Hakaretler üzerine trafik polisleriyle sürücüler arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya sürücülerin yakınları esnaf da dahil olunca trafik polisleri yardımcı ekip istedi.
Polisin anonsu üzerine olay yerine yunus ekipleri geldi. Polislerin kızgın kalabalığı uyarıp yatıştırmaya çalışmasına karşın şahıslar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret etmeye başladı. Tartışma arbedeye dönüşünce polis ekipleri, mukavemet gösteren kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Buna rağmen şahısların saldırgan tavrını devam ettirmesi üzerine polis havaya ateş açıp, kalabalığı copla müdahale ederek dağıttı.
Olayın ardından polise mukavemet gösteren sürücü ve esnaf, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisler şahıslardan şikayetçi oldu.
Recep Tayyip Erdoğan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:04 Kaynak: İHA
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Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü
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