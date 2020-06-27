Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de sınava yetişemedi - Son Dakika

Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de sınava yetişemedi
ÇORUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış sınav merkezine giden ve yardım istediği polis ekiplerince sınava gireceği okula götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi.
ÇORUM'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış sınav merkezine giden ve yardım istediği polis ekiplerince sınava gireceği okula götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi.
Çorum'da bir kız öğrenci YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için 75'inci Yıl Lisesi yerine farklı bir sınav merkezine gitti. Yanlış adrese geldiğini anlayan kız öğrenci, sınava gireceği merkeze yetişebilmek için trafik ekibinden yardım istedi. Trafik ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:14 Kaynak: DHA
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