"Yanlış spor sakatlanma riskini arttırıyor" - Son Dakika

"Yanlış spor sakatlanma riskini arttırıyor"

Kovid-19 virüsünün yarattığı salgın nedeniyle 3 aydır evde olduğumuz süre içerisinde spor salonlarının kapalı olması nedeniyle alışık olunan spor aktivitelerinin yapılamadığını söyleyen Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr.

Kovid-19 virüsünün yarattığı salgın nedeniyle 3 aydır evde olduğumuz süre içerisinde spor salonlarının kapalı olması nedeniyle alışık olunan spor aktivitelerinin yapılamadığını söyleyen Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, normalleşme süreci ve havaların ısınmasıyla fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin spora başvurduğunu aktardı. Aylardır hareketsiz yaşamda kalınması sebebiyle, Fit bir vücuda sahip olmaya çalışırken oluşabilecek sakatlıklardan korunmak için mutlaka spor cerrahisi konusunda deneyimli hekimlerden destek alınması gerektiğinin altını çizdi.


Op. Dr. Yiğit Erdağ "Sosyal yaşantımızın gerekliliklerinden biri haline gelen sporu, sağlıklı bir yaşam için hayatımızın her anına yerleştirmeliyiz. Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini büyük oranda azaltmaktadır. Ortopedik açıdan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının riskini azaltmak ve eklem sağlığımızı korumak adına da doktor kontrolünde ama spor ile de ilişkimizi kesmeden sağlıkla yaşama devam edebilirsiniz" dedi.


"KALP DAMAR SAĞLIĞI BAKIMINDAN ÖNEMLİ"


Düzenli ve dengeli egzersiz yapmanın sadece kalori yakmak ve kasları biçimlendirmeye değil sağlığımıza da büyük oranda fayda sağladığını belirten, Op. Dr. Erdağ, "Spor, kalp ve damar hastalıkları gibi ölümcül rahatsızlıkların gelişme riskini önemli oranda azaltmakta, diyabet ve obezite ile mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Verimli kan akışının sağlamasına eden olan spor, vücudunuzun kalorileri yakmasını ve sağlıklı kilo alımını kolaylaştırarak kalbinizin sağlıklı kalmasına da yardımcı olmaktadır" dedi.


"BİLİNÇSİZ SPOR YARALANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR"


Ortopedik açıdan kas iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini azaltmak ve eklem sağlığımızı korumak adına spor yapmanın bir yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Erdağ sözlerine şöyle devam etti: "Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini azaltmakta, kişinin yaşına, eklem sağlığına, sağlık sorunlarına ve olanaklarına göre türleri tercih etmeleri sakatlanmaların önüne geçmektedir. Yapılan uygunsuz sportif aktiviteler ile bağ, tendon, menüsküs ve kıkırdak yaralanmaları riski çok artmaktadır. Tedavi edilmediğinde bu hasarlar kalıcı sakatlıklar ve hareket kısıtlılıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca aktivitenin kişiye özel olması ve düzenli olarak yapılıyor olması spor sonrası oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmanın yolları arasında."


"SPOR ÖNCESİ MUAYENE ÖNEMLİ"


Spor yaralanmalarının önemli nedenlerden birinin bilinçsizce yapılan aşırı yüklenmelerden kaynaklandığını ifade eden Op. Dr. Yiğit Erdağ sözlerini şöyle noktaladı: "Bilinçsiz sportif aktiviteleri maalesef cerrahi olarak düzeltilmesi gereken yaralanmalara yol açabilmektedir. Bu sebeple spor ile oluşabilecek yaralanmaların tedavisi ve bu yaralanmaların yol açabileceği sakatlıklardan korunmak için mutlaka spor cerrahisi konusunda deneyimli hekimlere başvurulmalıdır."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:18 

Son Dakika Magazin 'Yanlış spor sakatlanma riskini arttırıyor' - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 00:00:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yanlış spor sakatlanma riskini arttırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]