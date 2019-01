Yanlış Tedavi Yüzünden Kedisini Kaybetti, Kendini Eve Kapattı

Yanlış tedavi yüzünden kedisini kaybetti, kendini eve kapattı Diyarbakırlı Sadık Özgececi, yaklaşık bir yıl önce kedi sahiplendi Evladı gibi baktığı ve Duman ismini verdiği kedisi hastalanınca veterinerin yolunu tuttu Veterinerin yanlış teşhis koyduğunu iddia eden Özgececi'nin kedisi,...

Yanlış tedavi yüzünden kedisini kaybetti, kendini eve kapattı

Diyarbakırlı Sadık Özgececi, yaklaşık bir yıl önce kedi sahiplendi

Evladı gibi baktığı ve Duman ismini verdiği kedisi hastalanınca veterinerin yolunu tuttu

Veterinerin yanlış teşhis koyduğunu iddia eden Özgececi'nin kedisi, geçtiğimiz gün öldü

Özgececi, evladı gibi sevdiği kedisinin acısına dayanamayarak kendini eve kapattı



DİYARBAKIR - Diyarbakırlı Sadık Özgececi, 10 günlükken aldığı kedisinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü öne sürdü. Evladı gibi sevdiği ve Duman ismini verdiği kedisinin acısına dayanamayan Özgececi, kendini eve kapattı.

Diyarbakır'da bakım merkezi bulunan Sadık Özgececi, 13 ay önce bir arkadaşının evine gitti. Burada annesi ölmüş bir kedi gören Özgececi, arkadaşına kediye bakmak istediğini ve kendisine vermesini istedi. Henüz 10 günlükken aldığı kedisine Duman ismini veren Özgceci, kedinin tüm bakımları ile yakından ilgilenerek aralarında kuvvetli bir bağ oluşturdu. Evladı gibi sevdiği kedisi ile her fırsatta zaman geçirmek için çaba sarf eden Özgececi, yaklaşık bir ay önce kedisinin huysuzlandığını fark etti. Veteriner fakültesine götürdüğü kedisinin sorunlarını anlatan Özgececi, çiftleşme dönemi nedeni ile bu tür hareketler yaptığının söylenmesi üzerine eve döndü. Bir süre sonra ayağında yara ve şişkinlik oluşan kedisini tekrar veteriner fakültesine götüren Özgececi, verilen ilaçları alıp eve döndü. Durumunun iyileşmemesi üzerine Duman'ı başka bir veterinere götüren Özgceci, kedisinin hastalığının ciddi olduğunu öğrendi. Tüm zamanını kedisine ayıran Özgececi, iki gün önce 'evladım' dediği Duman'ı kaybetti. Kedisinin ölümüne alışamayan Özgececi, psikolojisinin bozulması üzerine kendisini eve kapattı.

"Evladım gibi seviyordum, psikolojim bozuldu, ölümüyle kendimi eve kapattım"

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine konuşan Özgecei, yaklaşık bir yıl önce misafirliğe gittiğini ve Duman ile orada tanıştığını söyledi. Kedinin bakımını üstlenmek istediğini arkadaşına söyledikten sonra Duman'ı sahiplendiğini kaydeden Özgececi, şöyle devam etti:

"Kediyi aldığımda ismini de Duman koydum. Onu aldığımda henüz 10 günlüktü. Kendi ellerimle besledim onu, mamasını suyunu aksatmadım, benim evladım olmuştu artık, onu öyle büyüttüm. Her hastalandığında benim de içimden bir şeyler kopuyordu, tam 13 aylıktı. Geçtiğimiz günlerde hastalandı, elimize aldığımızda tepki göstermeye başladı. Ayakları şişmişti, veteriner fakültesine götürdük, kızgınlık dönemi, çiftleşmek istiyor, o yüzden bu hareketleri yapıyor dediler. Geri geldik, ama ayağında sıkıntı olduğunu biliyorduk. Ayağında ciddi bir yara ve iltihaplanma olduğunu gördük ve tekrar veteriner fakültesine götürdük. Herhangi bir test yapılmadı, iğne, göz damlası ve ağız spreyi verdiler. İğnesini yaptık, baktık düzelmedi başka bir veterinere götürdük. Bunun ciddi bir hastalık olduğunu yapılan tetkiklerden sonra öğrendik. İki üç gün sonra da vefat etti. Onlar da bir can, çok üzüldüm. Psikolojim bozuldu, dengem bozuldu. Dumanı hayvan olarak görmüyordum, evladım gibi görüyordum, 10 günlük kedi alıyorsunuz ve besliyorsunuz artık o sizin bir parçanız oluyor. Çok hassas bir dönemdeyim, kendimi eve kapattım, gözyaşlarımı tutamıyorum, bu durumun kimsenin başına gelmesini istemiyorum."

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor

Sri Lanka'da Vahşi Fil, Bir Kişiyi Ezerek Feci Şekilde Öldürdü

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu

Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek