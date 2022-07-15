YANLIŞ TEŞHİS NEDENİYLE PARMAĞINDA HİS KAYBI OLUŞAN ELİZ'İN AİLESİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI - Son Dakika
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YANLIŞ TEŞHİS NEDENİYLE PARMAĞINDA HİS KAYBI OLUŞAN ELİZ'İN AİLESİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

15.07.2022 10:35

ADANA'da oynadığı cam kasenin kırılmasıyla sağ eli kesilen Eliz Kocagil (2), tedavi gördüğü özel hastanede 'korkacak bir şey yok' denilip yarasına dikiş atılarak taburcu edildi.

ADANA'da oynadığı cam kasenin kırılmasıyla sağ eli kesilen Eliz Kocagil (2), tedavi gördüğü özel hastanede 'korkacak bir şey yok' denilip yarasına dikiş atılarak taburcu edildi. Bir süre sonra serçe parmağı işlevini yitiren Eliz'in, başka hastanedeki muayenesinde, el tendonlarında kopma meydana geldiği belirlendi. Kocagil ailesi, yanlış teşhis konduğu iddiasıyla doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Melis (30)- Onurhan Kocagil (31) çiftinin kızları Eliz, 17 Nisan'da annesi temizlik yaparken mutfaktaki cam kaseyi alıp oynamak için balkona çıktı. Bu sırada Eliz, kaseyi elinden düşürdü. Kırılan cam kasenin parçaları çocuğun sağ elinin avuç içini kesti. Kızlarının çığlığıyla balkona koşan ailesi, onu özel bir hastaneye götürdü. Daha önce akrabalarının başına gelen benzer bir olaydan dolayı kızının tendonlarında kopma olabileceğinden korkan Melis Kocagil, iddiaya göre doktora bunu iletti. Görevli doktor korkacak bir şey olmadığını belirterek Eliz Kocagil'in yarasına dikiş attı ve aile eve döndü.

SERÇE PARMAĞI İŞLEVİNİ YİTİRDİ

Ancak her geçen gün ağrıları artan Eliz, serçe parmağını da hareket ettirememeye başladı. Ailesinin başka bir hastaneye götürdüğü Eliz'in serçe parmağına iletişim sağlayan tendonda kopma meydana geldiği belirlendi. Ameliyat edilen Eliz, daha sonra fizik tedavi görmeye başladı. Melis Kocagil, hatalı işlem yaptığı gerekçesiyle doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

EL TENDONLARI ZARAR GÖRMÜŞ

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Melis Kocagil, Doktoru defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir kontrol yapmadan sadece dikiş attı. '2 gün sonra da pansumana gelirsiniz' dedi. Yaklaşık 15 gün sonra kızımın parmağının oynamadığını fark ettim. Bu sefer başka hastaneye gittik. Oradaki doktor bize, 'El tendonlarında kopuk var. Çok zarar görmüş. Acil ameliyat gerekiyor' dedi. Kızım ameliyat oldu fakat parmağındaki his kaybı tam olarak iyileşmedi. Çocuğum hala fizik tedavi görüyor. Bu süreçte psikolojisi de bozuldu. Hiçbir annenin benim gibi üzülmesini istemiyorum. Bundan dolayı şikayetçi oldum. Çocuğuma aşırı derecede zarar verdiler. Bu işin peşini bırakmayacağım diye konuştu.

'KIRK YILDA BİR HATA OLMUŞ, O DA SİZE DENK GELMİŞ'

Yaşananlardan sonra söz konusu doktor ve hastane çalışanlarıyla görüştüklerini ve yapılan hatanın sorumlusu olduklarını söylediklerini aktaran Kocagil, Oradakiler bana 'Melis Hanım doktorumuz çok başarılıdır. Kırk yılda bir böyle bir hata olmuş, o da size denk gelmiş' dediler. Onlara en azından iyi bir doktora yönlendirmelerini, kızımın parmağının hissizleştiğini defalarca söylememe rağmen yardımcı olmadılar. Arayıp sormadılar bile dedi.

Kocagil'in avukatı Taylan Perver Yalnız ise olayda doktor hatası olduğunu belirterek gerekli hukuki süreci başlattıklarını dile getirdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YANLIŞ TEŞHİS NEDENİYLE PARMAĞINDA HİS KAYBI OLUŞAN ELİZ'İN AİLESİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YANLIŞ TEŞHİS NEDENİYLE PARMAĞINDA HİS KAYBI OLUŞAN ELİZ'İN AİLESİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI - Son Dakika
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