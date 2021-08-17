Yanlış uygulamalar gümüşü daha da karartıyor - Son Dakika

Yanlış uygulamalar gümüşü daha da karartıyor

GAZİANTEP - Kararan gümüşlere evde uygulanan işlemler, gümüşü parlatmak yerine geri dönülmez sonuçlara yol açıyor. Evde sigara külü, domates salçası, tuzlu su ve çamaşır suyuna koyularak parlaması beklenirken daha da karartıyor.

Uzun yıllardır gümüş işiyle uğraşan Abdulkadir Alptekin, gümüş ürünlerin parlatılması sadece atölyede yapılması gerektiğini kaydetti. Evde yapılan yanlış işlemlerin, parlaklığı açmak yerine daha da kararttığını söyledi.

Gümüşün kararma nedeni, çamaşır suyu, ter ve parfüme bağlı olduğunu belirten Alptekin, "Bunlar değdiği zaman veya ter üzerinden oksit olduğu zaman, gümüşün kararması çok çabuk olur. Gümüşü parlatmak için bizlere getirmeleri daha iyi çünkü bizim atölyelerimizde makinelerimizle kolaylıkla parlatabiliriz. Bakımı ise biz makinelerle, gümüş suyu ile veya altın kaplamalarla yada bakır kaplama ise rose kaplama şeklinde su ve cilalar ile gümüşün rengini açabiliyoruz" dedi.

"Gümüşü açılsın diye bardak gibi çamaşır suyuna koyuyorlar"

Evde ilginç yöntemlerle gümüşün renginin açılmaya çalışıldığını kaydeden Alptekin, "Evde, sigara külü, domates salçası diyorlar, bunlarla gümüşün parlatıldığı yönde bir değim var ama bu gerçekten yanlış bir söylenti, gümüşü hiçbir şekilde evde parlatma imkanı mevcut değildir. Hatta tuzlu suya koyuyorlar, tuzlu daha da karartır gümüşü, daha da parlasın diye gümüşü bardak gibi çamaşır suyuna atıyorlar, bunları yapmak gümüşü açmaz aksine daha da karartır" ifadelerini kullandı.

"Orijinal gümüş kararır"

Aldıkları ürün karardıkça 'bu gümüş değil mi' diyorlar diyen Alptekin, "İnsanlar gümüşü kararınca geliyor ve bu gümüş değil mi? gümüş satmıyor musunuz diyorlar ama internetten araştırabilirler orijinal gümüş kararır, insan üzerindeki teri, oksidi çektiği için ve insan üzerindeki pisliği çektiği için kararması da bundan dolayı oluyor" diye konuştu.