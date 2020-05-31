Yanlış vitese takınca site bahçesine uçtu - Son Dakika

Yanlış vitese takınca site bahçesine uçtu

KARABÜK - Karabük'te bir sürücü geri vites yerine ileri vitese takınca 3 metre yükseklikten sitenin parkına devrildi. Ters devrilen otomobil içindeki 2 kişi site bahçesindeki vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü Mahallesi Doğukent sitesinde meydana geldi. Kombi bakımı için siteye gelen Tezcan Yıldırım ve Soner Uslu işlerin bitmesiyle, sitenin önüne park ettiği 78 AAH 447 plakalı otomobile bindi. Sürücü Yıldırım otomobil ile geri manevra yaparak çıkmak isterken, panikle geri vites yerine ileri takınca bir anda 6 katlı sitenin demir korkuluklarını kırarak yaklaşık 3 metre yükseklikten sitelerin önünde bulunan bahçeye düşerek devrildi. Bu sırada aracın düştüğü yerde bulunan parkta oynayan çocuklar ile vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Bahçede bulunan site sakinleri ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındakini çıkararak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki kişi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay anına şahit olan Ümit Kansızoğlu, site bahçesinde bulunan oyun barkında çocuklarla birlikte oynadıkları sırada otomobilin dönüş yapmaya çalıştığı ve sürücünün panikle geri vites yerine ileriye takınca bir anda düşerek devrildiğini, hemen koşarak otomobildeki 2 kişiyi çıkarttıklarını söyledi.

Kansızoğlu, ayrıca otomobilin düştüğü yerde 10 dakika önce aileler ile çocukların olduğunu ve faciadan dönüldüğünü kaydetti.

Yaşanan kaza sonrası otomobil vinç ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.