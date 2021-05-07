"Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir" - Son Dakika

"Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir"

07.05.2021 19:14

"Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir" Avukat Emir Akpınar: "Yanlış yakıt dolumunda bayi aracın oluşacak bütün masraflarından sorumludur" Akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt dolumu sonucu meydana gelecek sorunlarla ilgili bilgiler veren Kayseri...

"Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir"

Avukat Emir Akpınar:

"Yanlış yakıt dolumunda bayi aracın oluşacak bütün masraflarından sorumludur"

KAYSERİ - Akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt dolumu sonucu meydana gelecek sorunlarla ilgili bilgiler veren Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, "Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir" dedi.

Yanlış dolumun ilk başta fark edilmese de büyük maddi zarara neden olabileceğini söyleyen avukat Emir Akpınar, "Yargıtay kararında da belirtildiği üzere yapılan bu yanlış uygulamayla araç sahiplerinin uğradığı zarar oldukça fazladır. Şöyle ki modern tarzlarda bulunan dizel motorlarda işletim sistemleri bu durumu tespit ederek kendiliğinden aracı güvende tutabilse de bu yine de zararın oluşmasının önüne geçememektedir. Teknik olarak dizel motora sahip olan araçlarda benzin kullanımı durumunda araç büyük bir ihtimalle çalışacaktır ancak bu durum sürücüyü yanıltmaktadır. Farkında olmadan sağlayıcının hatasıyla yol almaya devam eden sürücü, ne kadar fazla yol yaparsa motora o kadar zarar verecektir. Yaşanan bu durumla birlikte araçtaki zarar da artacaktır. Yanlış yakıt türünün koyulması sonucunda motorlarda oluşan kuruluk enjektörlerde ufak metal parça kopmaları meydana getirebilir. Ayrıca bir süreliğine de olsa bu kuru çalışma motor parçaları içerisinde paslanmalara neden olabilir. Sonuç olarak uzun kullanım şartlarında motor o kadar fazla hasar görür ki tamirat masrafı sıfır motor bedelini bile geçebilir" dedi.

Akpınar, yanlış dolumun ayıplı hizmet sayılacağından doğrudan bayi ve sağlayıcıyı ilgilendirdiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hal böyle olunca da araç sahibinin kullanımından dahi gerçekleşmeyen zararın sorumlusunun Yargıtay kararında belirtildiği gibi bayi ve sağlayıcının olması kaçınılmazdır. Araca motorin yerine benzin konulması halinde tamirat giderlerinden aracın değer kaybından, çekici giderlerinden, aracın serviste kaldığı süre boyunca araç kiralanması halinde kira bedelinden akaryakıt bayi ile sağlayıcı firma müteselsilen sorumludur. Bayi çalışanı tarafından kullanılan araca yanlış yakıt koyulması suretiyle aracın arızalanması ve zararın oluşması anlık fark edilecek bir hadise değildir. Fakat bayi tarafından verilen hizmet mucibince sağlayıcının müteselsil sorumluluğunun olduğu da hukuken ortadadır. Şöyle ki 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4/A maddesinin üçüncü fıkrasında 'Sağlayıcı ve bayi ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zarardan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumludur.' Tüm bu hususlarla birlikte zararın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun olmadığını iddia ederek bayi ve sağlayıcı firmanın sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Kaldı ki bu noktada Hukuk Genel Kurulu'nun 19.09.2012 tarih ve 2012/13-153E, 2012/598K. sayılı ilamında da 'Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz' ifadeleri yer alır. HGK'nın verdiği bu karar aynı zamanda Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. maddesinde de düzenlenmiştir. Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarda tespit edilen yararlanma amacı bakımından tüketicinin beklediği faydaları ortadan kaldıran maddi eksiklikler içeren hizmet söz konusu olduğundan 4077 sayılı Kanun'un 4/A maddesi ilk fıkrası uyarınca ayıplı hizmet bulunmaktadır ve açıklamış olduğum tüm sebeplerle hem Yargıtay kararı hem de ilgili mevzuat ile araçta oluşan her türlü masraf ve zararda bayi ile sağlayıcının sorumluluğu kaçınılmaz olup, ayıplı hizmetten kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz."

Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir
Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir
Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir
Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir

Akaryakıt, Yargıtay, Kayseri, Benzin, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi         
19:28
DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi         
19:08
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var         
16:59
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 20:27:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yanlış yakıt dolumu ayıplı hizmettir ve bayi ile sağlayıcıyı doğrudan ilgilendirir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement