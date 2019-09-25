Yanlış yazılan cezayı mahkeme iptal etti

Karaman'da ehliyetini kaybettikten sonra araç kullanırken polis ekiplerince "Sürücü belgesine geçici olarak ya da tedbiren el konulduğu halde araç kullandığı" gerekçesiyle 2 bin 18 lira ceza yazılan sürücü, açtığı davayla hatalı yazılan cezayı iptal ettirdi.

Karaman'da faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi Celal Akbaş, geçen yıl 23 Kasım'da Karaman- Konya kara yolunda aracını durduran polis ekiplerine ehliyetini kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine polis ekipleri yaptıkları incelemede, Akbaş'ın 2015 yılında alkollü araç kullandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu ve bazı evrakları eksik olduğu için de hakkında ceza yazıldığını gördü.

Ekipler, ardından da Akbaş'a, "Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren alındığı halde araç kullandığı" gerekçesiyle 2 bin 18 lira idari para cezası uyguladı.



Kendisine hatalı ceza yazıldığını fark eden Akbaş, uygulanan para cezası için Sulh Ceza Hakimliğine dava açtı. Yaklaşık 10 ay süren hukuk mücadelesini kazanan Akbaş, kendisine kesilen cezayı iptal ettirdi.

Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015 yılında açık cezaevinde izinli çıktığı gün alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu belirtti.



Cezaevinden tahliye olduktan sonra da ehliyetini yeniden çıkartmak için Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne gittiğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:



"Gerekli evrakları tamamladıktan sonra ehliyetimi yeniden çıkarabileceğimi söylediler. Bu süreçte araç kullanırken trafik kontrolünde, ehliyetim maalesef yoktu. Polis, 2015 yılında hakkımda uygulanan işlemleri görüp, 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak' suçundan bana 2 bin 18 lira ceza uyguladı. Aslında ehliyetimi yanımda bulundurmadığım için 235 lira para cezası uygulamaları gerekiyordu. Mahkeme kararıyla haklı bulundum. 10 aylık dava sürecinin ardından adalet yerini buldu. Mahkeme kararı ile cezam iptal oldu."