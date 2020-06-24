Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti - Son Dakika

Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün yanlış yerde indirdiği işitme engelli Yusuf Aydın (69) ve iki yakını, uzun süre yol kenarında beklemelerine rağmen kendilerini alan minibüs olmayınca polisten yardım istedi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsünün yanlış yerde indirdiği işitme engelli Yusuf Aydın (69) ve iki yakını, uzun süre yol kenarında beklemelerine rağmen kendilerini alan minibüs olmayınca polisten yardım istedi. Gelen trafik polisleri, Aydın ailesini kendi araçlarıyla otogara kadar götürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki akrabalarını ziyaretten dönen işitme engelli Yusuf Aydın, eşi Tazegül Aydın (65) ve torunları Serpil Aydın (12), bindikleri yolcu otobüsünden yanlış yerde indi. Manisa'ya gitmek isteyen ancak İzmir - Ankara Karayolu Jandarma Kavşağı Bülent Ecevit Parkı önünde inen Aydın ailesi, çevrede durak olmaması nedeniyle saatlerce güneş altında bekledi. Hiçbir minibüs şoforü aileyi almayınca Yusuf Aydın, polisi arayıp, engelli olduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine gelen polis ekipleri, bekledikleri yerde durak olmadığını belirtip Yusuf Aydın ve beraberindekileri kendi araçlarına bindirip, otogara bırakmayı teklif etti. Polis, güneş altında saatlerce beklemekten bitkin düşen Yusuf Aydın'ın bavul ve çuvallarını ekip otosuna kadar taşıyarak, daha sonra aileyi otogara bıraktı.Polislere örnek davranışları nedeniyle teşekkür eden Yusuf Aydın, "Sarıkamış'tan geliyoruz. Otobüs bizi yanlış yerde indirdi. Eşyamız da fazla olduğu için minibüs beklemeye başladık. Uzun süre el kaldırmamıza rağmen duran minibüs olmadı. Polisten yardım istedik. Hemen geldiler. Bizi otogara kadar götürdüler. Bu durumu görünce, kendime 'Demek ki halen insanlık ölmemiş' dedim" diye konuştu.

Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim


Manisa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti - Son Dakika

Son Dakika

23:09 Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 16:16 Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
22:01
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
21:46
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 23:44:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanlış yerde inince araç bekleyen engelli ve ailesine polis yardım etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]