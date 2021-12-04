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Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı - Son Dakika

Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı

04.12.2021 11:26

Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaya geçidine minibüsünü park eden sürücü iddiaya göre, sinyal vermeden 'U' dönüşü yapmak isterken motosikletle çarpıştı.

Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaya geçidine minibüsünü park eden sürücü iddiaya göre, sinyal vermeden 'U' dönüşü yapmak isterken motosikletle çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 54 EE 493 plakalı Mitsubishi marka minibüsünü yaya geçidine park eden sürücü sinyal vermeden 'U' dönüşü yapmak isterken U.Y. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havada takla atarak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şoförün yaya geçidine park ettiği minibüse binmesi, 'U' dönüşü yapmak isterken motosikletin çarpması ve motosiklet sürücüsünün havada takla atarak yere düşmesi yer alıyor.

Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı
Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı

Serdivan, Sakarya, Bağlar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaya geçidine park eden sürücü 'U' dönüş yaparken motosikletle böyle çarpıştı - Son Dakika
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