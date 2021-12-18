Yanlış yere yuva yapan güvercinin korkunç sonu - Son Dakika

İnsanlara olan yakınlıkları nedeniyle insanoğlunun en çok sevdiği hayvanların başında güvercinler geliyor. Özellikle evlerin penceresine ya da kapı üstlerine yuva yapan güvercinler, insanların sevgi odağı haline geliyor. Ancak bu sefer yanlış yere yuva yapan güvercin, doğanın en yırtıcı hayvanlarından biri olarak görülen baykuşla karşı karşıya kaldı.

BAYKUŞUN YUVA YAPTIĞI YERE YUVALANDI

Söz konusu görüntüde baykuşun hırçın, güvercinin korkak tavırları yer alıyor. Bunun nedeni ise baykuşun yavrularının yuvada olması. Güvercinin henüz yuvalamamış olması nedeniyle korkak tavırlar sergilediği görülüyor. Baykuş ise yavrularını koruma iç güdüsüyle daha cesur davranıyor.

GÜVERCİNE ART ARDA DARBELER İNDİRDİ

Yavrularının tehlikede olduğunu düşünen baykuş, yuvasına giren rakibine acımıyor. Baykuşun güvercine yönelik art arda saldırıları da görüntülere yansıdı. Güvercinin saldırılar karşısındaki çaresizliği ise yürek burktu.