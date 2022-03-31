Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi - Son Dakika
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Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi

31.03.2022 19:44

Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi Bağcılar'da, yanlış yola girdikten sonra geri geri giden tır sürücüsü, araçtan indirdiği arkadaşını ezdi.

Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi

İSTANBUL - Bağcılar'da, yanlış yola girdikten sonra geri geri giden tır sürücüsü, araçtan indirdiği arkadaşını ezdi. Sürücünün arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi İkitelli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 AG 776 tır sürücüsü, Basın Ekspres yoluna bağlandığı yola girdikten sonra arkadaşı İbrahim Akalın'ı indirdi. Sürücü daha sonra yanlış yola girdiğini fark edip geri geri gelmeye başladı. Bu sırada araçtan inen İbrahim Akalın (45), yolun karşısına geçmeye çalışırken geri geri gelen tırın altında kaldı. Kamyonun üstünden geçtiği Akalın'ın yerde yattığını fark eden sürücü, aracı durdurup yanına gitti. Sinir krizi geçiren sürücüyü etraftakiler sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İbrahim Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise herhangi bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. İncelemenin ardından 45 yaşındaki adamın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kaza yerinde sinir krizi geçiren Akalın'ın akrabaları zorlukla sakinleştirildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi
Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi
Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi

YORUMLAR
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İbrahim Akalın, Mahmutbey, Bağcılar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanlış yola girdi, geri geri gelirken arkadaşını ezdi - Son Dakika


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