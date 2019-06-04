Son Dakika Haberleri: Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi
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Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi

1 saat önce

Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indiBİTLİS - Bitlis'te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi.

Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi
BİTLİS - Bitlis'te trafiğe kapalı olan yola yanlışlıkla giren sürücü, yolun diğer ucunda bulunan merdivenlerden aracıyla çarşıya indi.
Bitlis merkezde bulunan ve Sinema Yokuşu olarak bilinen yola giren sürücü, hızını alamayınca yaklaşık 40 basamaklı merdiveni aracıyla inmek zorunda kaldı. Bir ucu normal yol, çarşı merkezine bakan kısmı ise merdiven olan yola yanlışlıkla giren sürücü, çarşı merkezine merdivenleri hızlı bir şekilde inerek girdi.
O esnada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, kameraya yansıyan görüntünün ise kazanın ne denli tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.
Yanlış yola giren sürücü, merdivenlerden çarşı merkezine böyle indi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Bitlis, Yerel
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