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Yanlışlıkla akrabasını vurdu

6 saat önce

Milas'ın Karacaağaç Mahallesinde iki akraba tarlalarına zarar veren kuşları korkutmak için yanlarına aldıkları silahlarla tarlalarına gittiler.

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Milas'ın Karacaağaç Mahallesinde iki akraba tarlalarına zarar veren kuşları korkutmak için yanlarına aldıkları silahlarla tarlalarına gittiler. Bu sırada ateş eden şahıslardan birisi diğerinin ölümüne neden oldu.


Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Karacaağaç mahallesinde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen M. K. ve Ali Özdemir ekili tarlalarındaki ürüne zarar veren kuşları uzaklaştırmak için silahlarıyla tarlaya gittiler. Birbirlerinden ayrı yola çıkan ve birbirlerniden habersiz olan iki akrabadan M. K. uzaktaki çalılarda hareketlilik fark edince ateş etti.


Ateşin ardından kontrol etmek için ilerleyen M.K. yerde yatan Ali Özdemir'i görünce durumu hemen yakınlarına ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali'nin öldüğünü belirledi.


Yaşanan üzücü olayın ardından haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken jandarma ekipleri ve savcılık konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.


Üzücü olayda yaşamını yitiren Ali Özdemir'in 56 yaşında ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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