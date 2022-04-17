Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi

17.04.2022 12:22
Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde reçetede yazılan ilaç dışında eczaneden yanlışlıkla ağır antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık bebek ölümden döndü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde reçetede yazılan ilaç dışında eczaneden yanlışlıkla ağır antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık bebek ölümden döndü. Baba Mustafa Karaca, olayı yargıya taşıyacaklarını ifade ederek, "Çocuğum ölümden döndü. Bir daha böyle hataların yapılmaması için hukuki işlemleri başlatıyorum" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşegül Karaca çifti, iddialara göre rahatsızlanan ikinci çocukları 15 aylık Osman Kerim'i çocuk doktoruna götürdü. Çocuğu muayene eden doktor, tedavi için reçete yazdı. Baba Mustafa Karaca, ilaçları almak için ilçede bulunan bir eczaneye gitti. İddialara göre, eczaneden reçetede yazan ilaç yerine yanlışlıkla başka bir ilaç verildi.

13 yaşından küçüklere verilmemesi tavsiye edilen ağır antidepresan ilacı, ailesi tarafından bir doz küçük çocuğa içirildi. İlacı içen minik Osman Kerim rahatsızlandı. İlaca vücudu reaksiyon gösteren çocuk, hemen baba Mustafa Karaca tarafından apar topar Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Baba Mustafa Karaca, müdahale sırasında çocuğa verdikleri ilaç kutusunu ve reçeteyi doktorlara gösterdi. Doktorlar ise babaya reçetede yazılan ilacın dışında farklı bir ilacın verildiğinin tespit edildiğini söyledi. Yaklaşık 20 saat koma halinde kalan küçük Osman Kerim, doktorların müdahalesi ile kurtarıldı.

YORUMLAR
500
Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor İzmir'in kuzeyinde kuvvetli yağış bekleniyor Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesindeki Petkimspor ile Yalovaspor yarın karşılaşacak

Aliağa, İzmir, Baba, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yanlışlıkla antidepresan ilacı verildiği öne sürülen 15 aylık Osman Kerim komaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement