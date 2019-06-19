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Yanlışlıkla babaannesini ezdi

51 dakika önce

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde minibüsün arkasında yatan yaşlı kadına torunu yanlışlıkla çarptı.

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde minibüsün arkasında yatan yaşlı kadına torunu yanlışlıkla çarptı. Yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kızılırmak ilçesi Yeni Mahalle'de mevsimlik işçi olan oğluyla biirlikte yaşan Adile Toprak (98) havaların sıcak olmasına sebebiyle oğluna ait olan minibüsün arkasında gölgelik alana uzandı. Bu sırada yaşlı kadını farketmeyen torunu İsmail Toprak (45), minibüsü geri kaçırması sonucu yanlışlıkla babaannesini ezdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kaburgası kırılan yaşlı kadın Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ÇANKIRI
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
İşçi, Yeni Mahalle, Çankırı, Kızılırmak, 3. Sayfa
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